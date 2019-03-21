Yenikapı Limanı'na talip
21 dakika önce
Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Ben alırsam devlete yılda 2 milyon yolcu garantisi veririm" dedi.
Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman
, "Ben alırsam devlete yılda 2 milyon yolcu garantisi veririm" dedi. (Ece Ceyhun
)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:51
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