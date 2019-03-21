Son Dakika Haberleri: Yenikapı Limanı'na talip

Yenikapı Limanı'na talip

21 dakika önce

Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Ben alırsam devlete yılda 2 milyon yolcu garantisi veririm" dedi.

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Yenikapı Kruvaziyer Limanı'na talip olduklarını söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, "Ben alırsam devlete yılda 2 milyon yolcu garantisi veririm" dedi. (Ece Ceyhun)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:51 

Ekonomi
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