Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti

15.05.2023 18:09

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü raylara atlayarak intihar etti. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs, feci şekilde can verdi.

Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda saat 15.00'de meydana gelen olayda iddiaya göre bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Marmaray raylarına atladı. Seyir halindeki trenin çarptığı şahıs ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

SEFERLER GECİKMELİ YAPILDI

Şahsın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Marmaray'ın resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Kaynak: İHA
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Marmaray, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika
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