Yenikapı metro hattında teknik arıza - Son Dakika

Yenikapı metro hattında teknik arıza
01.03.2021 21:47
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerin Bayrampaşa-Atatürk Havalimanı/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerin Bayrampaşa-Atatürk Havalimanı/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya ilişkin sosyal medyada yapılan açıklamada, seferlerin Bayrampaşa-Ataköy/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
-İHA-
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