Yenikapı metro hattında teknik arıza - Son Dakika

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı metro hattında teknik bir arıza yaşandığı öğrenildi. Arızaya ilişkin sosyal medyada yapılan açıklamada, seferlerin Bayrampaşa-Ataköy/Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

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