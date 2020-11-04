Geçici olarak yolcu alımına kapatılan Yenikapı metro istasyonu açıldı - Son Dakika

Enerji kesintisi nedeniyle geçici olarak yolcu alımına kapatılan M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonunun yolcu alımına açıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu yolcu alımına açılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- Kaynak: AA
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