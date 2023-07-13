En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor - Son Dakika
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En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor

13.07.2023 10:14

İstanbul'un en işlek metro durağı olarak bilinen Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp kutularının dolu olması ve çöplerin etrafa saçılması, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Durumun düzeltilmesi için halk, yetkilileri göreve davet ediyor.

İstanbul'un en işlek metro durağı olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp kutularının hali vatandaşın tepkisini çekti. Çöplerin dolup etrafa saçılması istasyonda kötü manzara oluşturdu.

ÇÖPLER DOLUP TAŞMIŞ

İstanbul'un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntüye sebep oluyor. Metropol kentin en işlek metro istasyonu olan Yenikapı'da toplanmamış çöpler etrafa dağılarak kötü manzara oluşturdu. Birçok kişi rahatsız edici manzaradan şikayetçi olurken, yetkililerin durumu çözmesini istedi.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu
Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu
Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu
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Son Dakika Yaşam En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor - Son Dakika
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