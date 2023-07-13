En çok yolcuyu ağırlayan durakta kötü manzara! Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp krizi yaşanıyor

İstanbul'un en işlek metro durağı olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp kutularının hali vatandaşın tepkisini çekti. Çöplerin dolup etrafa saçılması istasyonda kötü manzara oluşturdu.

ÇÖPLER DOLUP TAŞMIŞ

İstanbul'un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntüye sebep oluyor. Metropol kentin en işlek metro istasyonu olan Yenikapı'da toplanmamış çöpler etrafa dağılarak kötü manzara oluşturdu. Birçok kişi rahatsız edici manzaradan şikayetçi olurken, yetkililerin durumu çözmesini istedi.