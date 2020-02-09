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Yenikapı Meydanı'nda "Büyük Kudüs Mitingi" (1)
6 saat önce
SAADET Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
SAADET Partisi tarafından Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın anlaşması' adıyla açıkladığı tek taraflı 'Ortadoğu Barış Planı'na tepki göstermek amacıyla Yenikapı Meydanı'nda 'Büyük Kudüs
Mitingi' düzenleniyor.
Saadet Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı barış planına tepki göstermek amacıyla 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor. Meydandaki mitinge katılan vatandaşlar sadece Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı ile alanda yer aldı.
- İstanbul
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