Yenikapı miting alanında 11. trabzon günleri başladı

TRABZON'un Fethi'nin 558. Yıldönümü kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan markalaşmadan bahsederek, " Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" dedi.Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıldönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri kapsamında Yenikapı Miting alanında etkinlik düzenlendi. 3 Ekim Perşembe günü başlayıp 6 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklere Trabzonlu vatandaşların yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan , Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Gür , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon İlçe başkanları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tabi Trabzon sadece bugünüyle değil, geçmişiyle de var. Tarihi de var. Yetiştirdiği güzel insanlarla var. Bilim insanlarıyla var. Kültür insanlarıyla var. Sanatçılarıyla, iş insanlarıyla var. Dünyaya bu anlamda kendini servis eden Trabzon kenti, her yörede, her zeminde ve her çağda saygınlığıyla anılmıştır" Şeklinde konuştu.





"DÜNYA BAMBAŞKA YÖNE DOĞRU EVİRİLİYOR"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, "Dünya bambaşka yöne doğru eviriliyor. Aynı durum ülkemiz için de geçerli. Bundan 50 yıl önce insanların yaklaşımı çok farklıydı. O vakitlerde insanlar da 'yeter ki olsun' mantığı hakimdi. Örneğin, başımızı sokacak bir ev olsun da nasıl olursa olsun denirdi. ya da bir lokantaya gidildiğinde 'karnımı doyurayım gerisi çok da mühim değil' anlayışı hakimdi. veya marketten bir ürün alırken, aynı kategoride 50 ayrı marka arasından değil de birkaç marka arasından biri tercih edilirdi. Bugün öyle değil. Bugün her şeyin en iyisi, en kalitelisi aranıyor. Yani her anlamda marka ürünler aranıyor. Markaya yatırım yapan, ürettiği şeyi aranan marka haline getiren işletmeciler, girişimciler kazanıyor. Bu kişiler pazar sorunu da yaşamıyor. Malum internet çağındayız" diye konuştu.





"İYİ BİR MARKA İLE TÜM DÜNYAYA AÇILMAK MÜMKÜN"

Bakan Turhan markalaşmanın öneminden bahsederek, "Trabzon'umuz da bin bir çeşit ürün var. Burada da bunları görüyoruz. Bunları üretirken markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. Meseleyi sadece ülkemiz sınırlarından ibaret de görmemek gerekir. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün. Dünyada bunun pek çok örneği var. Son yıllarda ülkemizde de güzel örnekler görülüyor. Şahsen bu tür etkinlikleri, üreticilerimizin, esnafımızın ufkunu açması noktasında da önemsiyorum. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki sizler kaliteli, markalı ürünler üretin" İfadelerini kullandı.

