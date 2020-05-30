Yenikapı otoparkı değil İSKİ otoparkı - Son Dakika

İSKİ'nin genel merkezinin otoparkında yer alan araçların ihale ile yenilenen araçlar olduğu öğrenildi. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan yüzlerce aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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