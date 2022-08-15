Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili oluyor. Kentin bir çok noktası yoğun yağış nedeniyle su bastı. Vatandaşlar ver sürücüler zor anlar yaşadı. Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik havadan görüntülendi. Aksaray istikametinde trafiğin daha yoğun olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

İstanbul, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi - Son Dakika

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