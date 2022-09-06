İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

06.09.2022 16:50
İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

YENİKAPI Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giderken 7 araca çarpan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YENİKAPI Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giderken 7 araca çarpan İETT otobüsü şoförü Salih Adanır, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yenikapı Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giden İETT otobüsü 7 araca çarptı.  Aralarında İETT otobüsü şoförü Salih Adanır'ın da bulunduğu 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde kolu alçıya alınan Adanır,  ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Adanır, otobüsün freninin patladığını belirtti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-YENİKAPI'DA 7 ARACA ÇARPAN İETT OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ - Son Dakika
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