Yenikapı'ya araç toplanmasına AK Parti'den tepki: Kara propaganda
3 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı. İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı.
İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savunarak yapılan işlemin İstanbul halkına zarar verdiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08
Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili AK Parti'den ilk tepki: Makam araçlarını bulamayınca hizmet araçlarını getirmiş İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı Öğretmenlerine spermli krep yedirdiği tespit edilen yedi öğrenci gözaltına alındı Prenses Charlotte'nin, Kraliçe Elizabeth'e olan benzerliği İngiliz medyasında gündem oldu