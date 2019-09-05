Son Dakika Haberleri: Yenikapı'ya araç toplanmasına AK Parti'den tepki: Kara propaganda
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Yenikapı'ya araç toplanmasına AK Parti'den tepki: Kara propaganda

3 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı. İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savundu.

Yenikapı'ya araç toplanmasına AK Parti'den tepki: Kara propaganda, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) israf olarak nitelendirdiği araçların Yenikapı'ya çekilmeye başlanması AK Parti tarafından tepkiyle karşılandı.


İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kara propaganda yaptığını savunarak yapılan işlemin İstanbul halkına zarar verdiğini söyledi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:08 
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