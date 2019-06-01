Son Dakika Haberleri: Yenikapı'ya girişler başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Yenikapı'ya girişler başladı

1 saat önce

İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı'da kılınacak olan Enderun Teravih Namazı için insanlar alana akın akın gelmeye başladı.

Yenikapı'ya girişler başladı, System.String[]
İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile Yenikapı'da kılınacak olan Enderun Teravih Namazı için insanlar alana akın akın gelmeye başladı. 300 binden fazla katılım bekleniyor.

İstanbul'un Fethinin 566'ncı yılı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı organizasyonu ile '313 bin kişi ile Enderun teravih namazında buluşuyoruz' etkinliği düzenleniyor. 1 Haziran Cumartesi saat 22.00'da Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşecek olan program kapsamında 300 binden fazla kişi teravih namazı için saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve kariler imametinde Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Ramazan ayı boyunca ülke genelindeki camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin de duası yapılacak. Öte yandan teravih namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Dünyanın gözü Yenikapı'da olacak

300 binden fazla kişinin teravih namazı kılması beklenirken yabancı basının da yakın takipte olacağı belirtiliyor. Rekor katılımın beklendiği programın İstanbul'un fethinin yıldönümü ve Kadir Gecesine denk gelmesi de ayrı bir önem taşıyor. Bu da diğer ülkelerdeki Müslümanlar için bir birliktelik mesajı verirken yabancı medyanın da ilgisini artırıyor.

"En az 313 bin kardeşimizle Enderun usulü teravih namazı kılacağız"

İstanbul ve çevre illerden rekor katılımın beklendiği teravih namazına Bedir Savaşı'na katılan 313 sahabeyi sembolle en az 313 bin kişinin katılımı bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "313, Bedir ashabının sayısıdır. Bunu binle çarpıyoruz; en az 313 bin kardeşimizle Enderun usulü teravih namazı kılacağız. İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan kardeşlerimizi Yenikapı'daki Enderun usulü teravihe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşım hizmeti

Vatandaşların Yenikapı Miting Alanı'na ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçlarının hizmet vereceği belirtildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:14 Kaynak: İHA
Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB plajlarında sezon 4 Haziran'da açılıyor İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:59:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenikapı'ya girişler başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]