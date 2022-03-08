Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi - Son Dakika

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.

Bir AVM'de düzenlenen serginin açılış kurdelesini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve beraberindekiler kesti.

Daha sonra sergiyi gezen Kalaycı, böyle anlamlı bir günde sergi açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurs eğitmenlerinden Saliha Gençay ise öğrencilerinin çabuk öğrenerek el becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Emek verilen işlerin esere dönüşmesiyle heyecanlandıklarını, daha da azimli olduklarını ifade eden Gençay, "Yaptıkları işlerden gelir elde etmeye başladıklarında ailelerine katkı yaptıkları için mutlu oluyorlar." dedi.

Gençay, çalışmalarında kendilerine destek olanlara teşekkür etti.