Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi

08.03.2022 15:53
Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Yenikent Halk Eğitim Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.

Bir AVM'de düzenlenen serginin açılış kurdelesini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve beraberindekiler kesti.

Daha sonra sergiyi gezen Kalaycı, böyle anlamlı bir günde sergi açıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurs eğitmenlerinden Saliha Gençay ise öğrencilerinin çabuk öğrenerek el becerilerini geliştirdiğini söyledi.

Emek verilen işlerin esere dönüşmesiyle heyecanlandıklarını, daha da azimli olduklarını ifade eden Gençay, "Yaptıkları işlerden gelir elde etmeye başladıklarında ailelerine katkı yaptıkları için mutlu oluyorlar." dedi.

Gençay, çalışmalarında kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu Atıl durumdaki malzemeler Bingöllü kadınların elinde hayat buldu Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları Sinop'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları

Halk Eğitim Merkezi, Yenikent, Sakarya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:07:58. #1.11#
SON DAKİKA: Yenikent Halk Eğitim Merkezinden 8 Mart'ta el sanatları sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement