Yenikent Mahallesi'ne modern cami - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenikent Mahallesi'ne modern cami - Son Dakika

Yenikent Mahallesi'ne modern cami

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Yenikent Mahallesi'ne yeni ve modern bir cami inşa ediyor.

Yenikent Mahallesi'ne modern cami, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Yenikent Mahallesi'ne yeni ve modern bir cami inşa ediyor. Günümüz mimarisi ve Selçuklu motiflerinin harmanlanmasıyla inşa edilen cami, ramazan ayında hizmete açılacak.


Osmangazi'nin yeni kurulan mahallelerinden biri olan Yenikent Mahallesi'nin en önemli eksikliklerinden biri Osmangazi Belediyesi tarafından gideriliyor. Yeni bir mahalle olmasına rağmen oldukça yoğun bir nüfusun yaşadığı Yenikent Mahallesi'nde mevcut camilerin yetersiz kalması üzerine, Osmangazi Belediyesi mahallede yeni bir caminin inşaatına başladı. Mimari projesi büyük bir titizlikle hazırlanan ve Selçuklu motifleri ile harmanlanarak inşa edilen Yenikent Cami'nde çalışmalar devam ediyor. 2 kat olarak inşa edilen cami ramazan ayında ibadete açılacak.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yenikent Camii inşaatını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenikent Mahallesi'ne önemli bir eser kazandırdıklarının altını çizen Mustafa Dündar, "Yenikent, ilçemizin yeni kurulan mahallelerinden biri. Yeni olmasından dolayı bölgede bazı ihtiyaçlar var. Osmangazi Belediyesi olarak mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışıyoruz. Mahallemizin ihtiyaçları doğrultusunda bir cami inşa ediyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte olan camimizin inşaatında sona geldik. İnce işçilik çalışmaları başladı. ramazan ayında hizmete açmayı hedefliyoruz. Günümüz mimarisini ve Selçuklu motiflerini harmanlayarak inşa ettiğimiz bu eserin, Yenikent ve bölge sakinleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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