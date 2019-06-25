Yenikent'te yollar yenileniyor
57 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi sorunsuz bir üst yapı parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:20 Kaynak: Bültenler
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son olarak Yenikent Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.
Sinan Alaağaç Caddesi'nde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 bin 970 m2 alana 480 ton yol asfalt attı. Sinan Alaağaç Caddesi'nde asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, çalışmaların kısa sürede sona ereceğini söyledi.
Çalışmaların Odunpazarı genelinde devam edeceğini kaydeden ekipler, Odunpazarı Bölgesi genelinde üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.
İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı
AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi
Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir
Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi