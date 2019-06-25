Son Dakika Haberleri: Yenikent'te yollar yenileniyor
Son Dakika Güncel Haber

Yenikent'te yollar yenileniyor

57 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi sorunsuz bir üst yapı parolasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yenikent'te yollar yenileniyor, System.String[]

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında son olarak Yenikent Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Sinan Alaağaç Caddesi'nde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 bin 970 m2 alana 480 ton yol asfalt attı. Sinan Alaağaç Caddesi'nde asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirten ekipler, çalışmaların kısa sürede sona ereceğini söyledi.

Çalışmaların Odunpazarı genelinde devam edeceğini kaydeden ekipler, Odunpazarı Bölgesi genelinde üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:20 Kaynak: Bültenler
Fen İşleri Müdürlüğü, Odunpazarı, Yenikent, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB seçiminde 92 oy alan bağımsız aday seçimin yenilenmesini istedi: Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı AK Partili vekilden ezber bozan çıkış: Ordu Valiliği, İmamoğlu'na başkanlık yolunda destek verdi Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:17:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenikent'te yollar yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]