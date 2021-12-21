Yeniköy'de Tarım Arazileri koruma altında - Son Dakika

Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların bölgedeki tarım arazilerine zarar vermesinin önüne geçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Gölmarmara ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde yaklaşık 2,5 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da tarım arazileri koruma altına alındı.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunum"

Yeniköy mahalle muhtarı Şenol Kaya, "Mahallemizden geçen dere yatağı tarım arazilerine çok yakın konumda. Bu yüzden dere yatağında birikme yapan zararlı maddeler su taşkınlarına neden olabiliyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Özverili bir çalışma ile temizlik yapıldı. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.