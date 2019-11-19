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YENİKÖY'DEKİ KAZA: YARALANAN KADININ ÜNLÜ YOGA EĞİTMENİ ZEYNEP URAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
6 saat önce
SARIYER'de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarptığı kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
SARIYER'de yolun karşısına geçmeye çalışırken lüks otomobilin çarptığı kadının ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.
Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet A.(37)'ın kullandığı 34 MK 0077 plakalı lüks otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ünlü isimlere yoga eğitmenliği yapan Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı.Yaralı Uras'ın tedavisinin devam ederken, adliyeye sevk edilen sürücü Ahmet A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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