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Yeniköy geçici hayvan barınağını ziyaret - Son Dakika

Yeniköy geçici hayvan barınağını ziyaret

12.07.2021 08:13
Yeniköy geçici hayvan barınağını ziyaret, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Yeniköy Geçici Hayvan Bakımevini ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 128 dönüm alan üzerinde faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi, Malatya merkez ve ilçelerinden gelen sokak hayvanları başta olmak üzere, tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların tedavilerini, beslenmelerini, aşılarını ve küpelenmelerini veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştiriyor.

Geçici Hayvan Bakımevinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş, " Tesisimiz 2017 Kasım ayından itibaren faaliyet göstermektedir. 128 dönüm tahsisli alan üzerinde 30 dönümlük alanda faaliyetimizi sürdürüyoruz. 3 bin 262 m2 kapalı alanımız bulunmakta. Tesisimizde bugün itibariyle yaklaşık 250 hayvanımız var. Tesisimiz 900 hayvanı alma kapasitesine sahip. 22 personelle hizmet verdiğimiz tesisimizde 3 veteriner hekim, 1 tekniker, 12 hayvan bakıcısı ile birlikte hizmet vermekteyiz. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu doğrultusunda hareket ediyoruz. İlçe belediyelerinden gelen sahipsiz sokak hayvanlarının aşıları yapılarak işaretleme dediğimiz kulaklarına küpelerini takıyoruz. Hayvanları iyileşme dönemlerinde bekletiyoruz. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da ücretsiz bir şekilde Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendiriyoruz. Sahiplenme olmayan hayvanlarımızı da kanun gereği belirli bir süre beklettikten sonra tekrardan doğal ortamlarına bırakıyoruz" dedi.

Geçici Hayvan Bakımevinde Tüm İhtiyaçlar Karşılanıyor

Geçtiğimiz günlerde TBMM'den geçen Hayvan Haklarını Koruma Kanununun önemli olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan," Meclisten geçen kanunun içeriğinde her canlının yaşamının kutsal olduğu, kutsiyetin gerek televizyonlarda gerek basın yayın organlarında tanıtımı ve onların korunmasına yönelik cezai müeyyide anlamında, eğitim anlamında toplumu bilinçlendirme anlamında yasal süreçlerle birlikte bu düzenlemeler kabul edildi. Bizim inanç değerlerimizde yaratılanı severiz yaratandan ötürü temel felsefemiz ve temel değerlerimizdir. Biz bu anlayış içerisinde yerel yönetimler olarak hep bu felsefeyle hep bu düsturla çalıştık. Bizim inanç değerlerimizde olan değerlerin yasal mevzuata ve yasal hüviyete bürünerek kanunlaşması da bizleri sevindirmiştir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, 900 hayvan kapasiteli hayvan barınağımızda, ameliyathanelerinden aşılama işlemlerine, beslenmeyle birlikte hastalıkların tedavilerinin yapılmasına ve tekrardan doğaya bırakılmasına kadar 22 personelimizle birlikte güzel bir çalışma örneği sergiliyoruz.

Yine sokakta ve çöp alanlarında yaşayan hayvanlarımızın küpelenmeleriyle birlikte Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız belirli yerlere hayvanlarımızın beslenme ve su ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yaparak hayvanlarımızın hem açlıktan hem de susuzluktan kurtularak yaşamlarını idame ettirme noktasındaki çalışmalarımız da devam ediyor. Mecliste çıkan kararla birlikte çalışmalar yasal bir hüviyete büründü. Yasayla birlikte canlılara eziyet edenler için cezai müeyyidelerin getirilmesi de önemli. Bu anlamda meclisimize ve hükümetimize böyle bir yasanın çıkarılması ve inanç değerlerimizle yasanın bütünleştirilmesi noktasındaki çalışmalardan dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Malatya merkezde ve ilçelerimizde bütün mahallelerimizde hayvanlarımızın bakım, tedavi, beslenme ve ihtiyaçlarını giderme noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmaları yapan ilgili daire başkanlıklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyemiz Geçici Hayvan Barınağında Ciddi Çalışmalar Yapıyor

Tabiatı bir bütün içerisinde gördüklerini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci, " Geçtiğimiz hafta içerisinde Gazi Meclisimizde hayvanların korunması ve bazı cezalarda değişiklik yapılmasına dair yasa kabul edildi. Biz bütün tabiatı bir bütün içerisinde görürüz. Dolayısıyla meclisimizde çıkan yasayı Sayın Cumhurbaşkanımızda gerçekten yakinen takip ederek çıkmasına vesile oldu. Arkasından ilgili arkadaşlarımız muhalefetle, STK'larla uzun süre görüşerek güzel bir yasayı hayata geçirdiler. Özellikle hayvanlarımızın mal olarak değil de can olarak görülmesi, satışlarına kısıtlamalar getirilmesi, sokak hayvanlarının eziyet edilmesine dair ciddi cezalar getirilmesi önemliydi. Hayvanlarımızın bakımı noktasında barınaklar yapılması için belediyelerimize hem görev hem de destek veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür etmemiz gerekiyor özellikle Başkanımıza. Daha yasa çıkmadan gerçekten Malatya bu konuda çok ilerideydi. Belediyemiz çok güzel bir hayvan barınağı inşa etti. Çalışan arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti göstererek sokakta yardıma muhtaç hayvanların ameliyatları ve bakımları dâhil olmak üzere her türlü tedavilerini gerçekleştiriyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızda her türlü desteği veriyorlar. Başkanımız bunun sadece bir görev olmadığını, yaşam felsefesi ve inanç değeri olduğunu da ifade etti. Biz bu inanç değerleri üzerine zaten yol yürüyoruz ve bu yasayı çıkarttık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da hassasiyeti esasında bu noktada. Yasanın çıkmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hayvan barınağında yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Yeniköy geçici hayvan barınağını ziyaret

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Milletvekili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeniköy geçici hayvan barınağını ziyaret - Son Dakika


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