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Yeniköy, ilave konaklama tesisleri ile yaz sezonuna hazır hale gelecek - Son Dakika

Yeniköy, ilave konaklama tesisleri ile yaz sezonuna hazır hale gelecek

22.11.2021 09:46
Yeniköy, ilave konaklama tesisleri ile yaz sezonuna hazır hale gelecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yeniköy'de belediye tarafından yaptırılan konaklama tesislerinin ek inşaatını yerinde inceledi.

Bu tesisin Yeniköy'de büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırdığını ifade eden Özkan, ilave konaklama alanlarının da 2022 yaz sezonunda hizmet vereceğini duyurdu.

Nadide bir bölge

Özkan burada yaptığı açıklamada, "Güzellikler şehri Karacabey'imizde, 3D vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor. Tarım yatırımları, teknolojik yatırımlar ve turizm yatırımları demiştik. Yeniköy önemli bir turizm beldemiz. Longoz ormanlarını, ıhlamur ormanlarını, defne ormanlarını da içinde barındırıyor. Göreve geldiğimizde çeşitli düzenlemeler yaptık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sahil projemizi gerçekleştirdik. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi konaklama ihtiyacımızdı. O konuyu da bir nebze olsun çözemeye çalıştık ve bu çalışmalarımız devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığımız orman kampında kır evlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de belediyemize ait konaklama ile ilgili evlerin inşaatı son aşamasına geldi. Önümüzdeki sezona Karacabey ve Bursa ile tüm Türkiye'den gelen vatandaşlarımıza hizmet verecek. Biz turizmi önemsiyoruz, bu noktada ekolojik turizm, kırsal turizm ön plana çıktı. Marmara Denizi'nde olan sahilimiz ve ormanlarımız bir bütünlük arz ediyor. Balıkçılığın olduğu önemli bir bölge. Marmara'da yakalanan balıkların %40'ı bu limanlardan pazara ulaştırılıyor. Yöresel yiyecekler, ekolojik organik tarım ve hayvancılığın yapıldığı nadide bir bölge. Karacabey Belediyemizin, Bursa Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hamleler, vatandaşımızdan da çok ciddi karşılık buldu ve buranın değeri arttı, her geçen gün de artıyor. Ve ciddi manada buraya her yıl konaklama için gelen turistlerimiz bulunuyor" dedi.

Tesisler son aşamada

Tesislerdeki çalışmaların son aşamaya geldiğini kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, inşaatı biten konaklama alanlarının diğerleri ile birlikte önümüzdeki sezon vatandaşların hizmetine gireceğini belirtti.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, Yeniköy Evlerine bu yıl 12 oda daha ilave yaparak, toplam oda kapasitesini 32'ye çıkarma kararı almıştı. Bu gelişme sonrası, Yeniköy'de yıllardır atıl durumda olan 'Orman Kampı' tesislerinin de Karacabey Belediyesi'ne kazandırılmasıyla birlikte, 10 oda da bu bölgeye yapılmıştı. Ve böylece Karacabey Belediyesi, 2022 yaz sezonu için bu evleri faaliyete açtığında, bölge 42 odalı ve toplamda 250 kişinin aynı anda konaklayabileceği bir kapasiteye ulaşacak.

Yeniköy, ilave konaklama tesisleri ile yaz sezonuna hazır hale gelecek

Ali Özkan, Karacabey, Yeniköy, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeniköy, ilave konaklama tesisleri ile yaz sezonuna hazır hale gelecek - Son Dakika


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