Son Dakika Haberleri: Yeniköy Mahalle Muhtarı: "Girilemeyecek 10 Ev Tespit Ettik"

Yeniköy Mahalle Muhtarı: "Girilemeyecek 10 Ev Tespit Ettik"

2 saat önce

5,5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli'nin Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yeniköy Mahalle Muhtarı:
5,5 şiddetinde depremin yaşandığı Denizli'nin Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, 150 hanelik köyde şu ana kadar girilemeyecek durumda 10 ev tespit ettiklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5. şiddetindeki depremin en fazla zarar verdiği mahallelerin başında gelen Yeniköy'de vatandaşlar evlere girmemeleri hususunda anonslarla uyarılıyor. Zarar tespit çalışmalarının devam ettiği 150 hanelik köyde şu ana kadar 10 adet evin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Biçer, "Bahçe duvarları, güneş enerjileri yıkılan evlerimiz var, yıkılan ahırlar var, ahırlara henüz bakamadık, duyuru yaptık vatandaşların evlerine girmemeleri için anonslar yapıyoruz. Evleri zarar gören vatandaşlar bildirmeye başladı. Çok şükür can kaybımız yok. Türk Kızılay'ını aradık onlar da bölgeye ekip gönderdiklerini söylediler" diye konuştu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:50 Kaynak: İHA

Mehmet Biçer, Denizli, Yeniköy, Güncel
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