Son Dakika Haberleri: Yeniköy Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi

Yeniköy Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle bin 500 metrelik yeni hat döşeme çalışmasını tamamladı.

Yeniköy Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan hat döşeme çalışması tamamlandı. Hatta, sık sık yaşanmaya başlayan arızaların ardından harekete geçen MASKİ ekipleri, bin 500 metre uzunluğundaki hattı kısa sürede günümüz standartlarına uygun hale getirdi. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahallede arızalardan kaynaklı su kesintileri son buldu.

"Manisamızın her köşesini kalkındıran Başkanımızın yanındayız"

Yeniköy Mahalle Muhtarı Özcan İnce, "Mahallemizin içme suyunu karşılayan terfi hattımız artık ihtiyacımızı karşılamıyordu. Arızalardan kaynaklı su kesintileri yaşıyorduk. Sağ olsun MASKİ ekipleri hattımızı yeniledi. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak mahallemize hem daha sağlıklı hem de kesintisiz su sağlanmış oldu. Manisamızın her köşesini kalkındıran Cengiz Başkanımızın yanındayız. Mahallem ve şahsım adına çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:28 Kaynak: Bültenler

Gördes, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yeniköy Mahallesi, Yeniköy, Güncel
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