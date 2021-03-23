Yeniköy MASKİ ile değişimi yaşıyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesine 10 kilometrelik içme suyu hattı ve 75 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarının yer teslimi yapıldı. Mahalleye ayrıca İçme suyu deposu ve arıtma tesisinin de kazandırılacağı ifade edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin altyapılarını titizlikle yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesinde 10 kilometrelik kanalizasyon hattının tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya 10 kilometrelik içme suyu hattı, içme suyu deposu, içme suyu arıtma tesisi ve 75 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarının yer teslimi yapıldı. Düzenlenen programa MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Mahalle Muhtarı Nasıf Gürler ve yüklenici firma temsilcisi katıldı.

Yeniköy, sağlıklı alt ve üst yapıya kavuşacak

Yeniköy Mahallesinde yürütülecek olan çalışmalar ile ilgili kısa bir bilgi aktaran MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallemizde yürüttüğümüz 10 kilometrelik kanalizasyon hattı tamamlandı. Bugün de 10 kilometrelik içme suyu hattı ve 75 bin metrekarelik üstyapı çalışmalarının yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. Hayırlısı ile çalışmalarımız tamamlandığında mahallemiz sağlıklı altyapı ve üstyapıya kavuşarak değişimi yaşayacak" dedi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nasıf Gürler, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Kanalizasyon hattındaki değişimi şimdi de içme suyu hattında yaşayacağız. Sağlıklı içme suyu hattımıza kısa bir süre sonra kavuşacağız. Başkanımız sayesinde mahallemiz artık daha yaşanabilir bir mahalle olacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA