Yeniköy, turizmden hak ettiği payı alacak - Son Dakika

Karacabey Belediyesi ve BUSKİ iş birliği ile ilçenin yazlık tatil beldesi Yeniköy'de gerçekleştirilen içme suyu hatlarındaki yenileme çalışmaları devam ederken, çalışmanın tamamlandığı sokaklar ise yeniden asfaltlanıyor. Başkan Ali Özkan, alt yapı ve üst yapı yatırımlarına dikkat çekerek, Yeniköy'ün turizm pastasından hak ettiği payı alması için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



22 kilometre uzunlukla, Türkiye'nin en uzun doğal sahili olan Karacabey'in yazlık tatil beldesi Yeniköy'de, alt yapı ve üst yapı iyileştirme çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Karacabey Belediyesi ve BUSKİ iş birliği ile ilçenin yazlık tatil beldesi Yeniköy'de gerçekleştirilen içme suyu hatlarındaki yenileme çalışmaları devam ederken, çalışmanın tamamlandığı sokaklar ise yeniden asfaltlanıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, alt yapı ve üst yapı yatırımlarına dikkat çekerek, destekleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Belediye Başkanı Ali Özkan Yeniköy'de gerçekleşen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Özellikle BUSKİ tarafından yürütülen içe suyu hatlarındaki yenileme çalışmaları, bu aralar yoğun ve titiz şekilde sürdürülüyor. BUSKİ ekiplerinin işlemi tamamladığı sokaklar ise zaman kaybedilmeden asfaltlanıyor" dedi.



Özkan ayrıca, Karacabey Belediyesi olarak da ihtiyaç duyulan bazı sokaklarda asfaltlama işlemi yapacaklarını belirterek, bu çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Yine Yeniköy'de sokaklardaki tabelalandırma çalışmalarının da sürdürdüğünü aktaran Özkan hem trafik düzeni hem de otopark düzeninin yanı sıra, yayalar için de önemli olan tabelalandırma ve yenileme işlemlerinin titiz bir şekilde yapıldığını kaydetti.



Başkan Özkan, boğaz yolundaki genişletme çalışmalarının da hızla sürdüğünü belirterek, bölgeye kazandırılan 400 araçlık ücretsiz otopark alanıyla birlikte, butik otel ve kamp alanlarının da açılması ile Yeniköy'ün turizmden hak ettiği payı alacağını sözlerine ekledi. - BURSA