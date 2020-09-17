Yenilenebilir enerji alanında gençliğe yatırım

DENİZLİ - Dünya genelinde hızla artan yenilenebilir enerji alanında gençleri donanımlı hale getirmek amacıyla verilecek olan mesleki ve teknik eğitimlerini Büyükşehir Belediyesi destekleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünya genelinde hızla artan yenilenebilir enerji alanında gençlerin mesleki ve teknik eğitimlerine destek verecek. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, öğrencilerin mesleki ve teknik eğitimi konusunda işbirliği yapılması konusu görüşüldü. Proje kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliği arasında protokol imzalanacak. Gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeylerinin arttırılmasının hedeflendiği proje hakkında konuşan Başkan Osman Zolan, "Öğrencilerimizi, gençlerimizi daha donanımlı hale getirmek adına Büyükşehir olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz için çok önemli olan mesleki ve teknik eğitim konusunda güzel bir projeye daha imza atıyoruz" diye konuştu.

Ar-Ge merkezi kurulacak

Türkiye'de 120 dolayında belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkan Osman Zolan, "Gençlerimizin yenilenebilir enerji alanında eğitilmesi için Büyükşehir olarak destek olmak istedik. Yenilenebilir enerji alanında onların ufuklarını açmak istiyoruz. Enerji Kentleri Birliği Başkanlığı görevini yürütmem de bu projeye ayrı bir anlam katıyor. Çocuklarımıza hem ekipman hem de eğitim desteğimiz olacak. Kuracağımız Ar-Ge merkezimizde öğrencilerimizin yenilenebilir enerji alanında daha donanımlı ve bilgili hale gelmesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemizin çöpten, çamurdan ve güneşten elektrik ürettiği yenilenebilir enerji üretim tesislerinde düzenlenecek çalışmalara katılacak. Anlamlı projemizle gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız" dedi.