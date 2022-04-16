YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR - Son Dakika
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YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR

16.04.2022 11:03

MALATYA'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı.

MALATYA'da bir işletmeci, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak kilosu 10 bin liradan satışa çıkardı.

Malatya'nın simgesi, yıllık ortalama 400 bin ton hasadı ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 90 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği Malatya'da, katma değeri yükseltmek isteyen bir esnaf, kayısıyı yenilebilir altın ile kaplayarak, satışa sundu.

Altın kaplama kayısının tanesini 200 lira, kilosunu ise 10 bin liradan satışa çıkardığını anlatan işletmeci Yusuf Güzel, "Biz kayısıya daha büyük bir değer katarak yenilebilir altın ile bütünleştirdik. Yaptığımız çalışma sonunda elde ettiğimiz altınlı kayısı yeni bir ürün. Daha lezzetli, daha farklı bir inovasyon ile değerli olan ürünümüze daha büyük bir değer kattık. Altın kaplama kayısının kilosunu 10 bin liradan satışa çıkardık. İsteyene tane olarak satıyoruz. Tanesi de yaklaşık 200 liraya tekabül ediyor" dedi.

YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR
YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR
YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR

YORUMLAR
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Togo Cumhuriyeti, Malatya, Esnaf, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİLEBİLİR ALTINLA KAPLANAN KAYISI, KİLOSU 10 BİN LİRAYA SATILIYOR - Son Dakika


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