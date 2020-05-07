Yenilebilir çiçek salgın nedeniyle dalında kaldı - Son Dakika
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Yenilebilir çiçek salgın nedeniyle dalında kaldı

14 dakika önce

ANTALYA'da, tarım sektörünün sıra dışı ürünlerinden yenilebilir çiçekler, koronavirüs nedeniyle turizmin durması ve düğün ile özel toplu yemek gibi organizasyonların iptali nedeniyle dalında kaldı.

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ANTALYA'da, tarım sektörünün sıra dışı ürünlerinden yenilebilir çiçekler, koronavirüs nedeniyle turizmin durması ve düğün ile özel toplu yemek gibi organizasyonların iptali nedeniyle dalında kaldı.

Antalya'da, Erüst Tarım firması tarafından üretilen yenilebilir çiçeklerin satışı, koronavirüs nedeniyle turizm sektörünün durması, düğün gibi özel toplu yemeklerin ve organizasyonların iptali nedeniyle durma noktasına geldi. Kış döneminde Serik, yaz döneminde ise Korkuteli ve Gölhisar ilçelerindeki seralarda üretimi yapılan yenilebilir çiçekler, dalında kaldı.

'ÇİÇEKLER ELİMİZDE KALDI'

Firma olarak farklı ürünlerinden birinin de yenilebilir çiçekler olduğunu anlatan Genel Müdür Mustafa Erüst, "Maalesef koronavirüs sürecinde çiçek sektörünün zarar görmesi gibi bizim de satışlarımız durdu. Malum özel günler, düğünler, restoranlar ve en önemlisi turizm olmadığı için çiçekler elimizde kaldı. Çiçeklerde çeşitlere göre üretim süreçleri de değişiyor. Normalde 12 ay elimizde yenilebilir çiçek var" dedi.

ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ OLABİLİR

Şu an üretimi yapılan 17 çeşit çiçek olduğunu belirten Mustafa Erüst, "Erik çiçeği, fasulye çiçeği, menekşe türleri, tere-roka tatlarında olan çiçekler, soğan, fesleğen, elektrik, kabak, kristal gibi yenilebilir çiçekleri mevcut. Çok çok az miktarda talep var. O da otellerde açık olan kısımlara gönderiliyor. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra devam ederiz. Yenilebilir çiçekte ihracatımız da durdu. Fiyatlarımız şu anda 3-4 liraya düştü. Önümüzde Anneler Günü var. Annelerimize yenilebilir çiçekli sofralar hazırlamak çok güzel, sürpriz bir armağan olabilir" diye konuştu.

HANGİ ÇİÇEK HANGİ AROMAYA SAHİP?

Çiçekler hakkında da bilgi veren Mustafa Erüst, şunları söyledi:

"Latin çiçeği tere tadında, balık ve salatalarda kullanılıyor ve renkli olduğu için en çok tercih edilenler arasında. Menekşe çiçeği aroması çok değil, fakat renkleriyle tatlı ve pasta süslemelerinde kullanılıyor. Elektrik çiçeği, yediğinizde dilinizde ufak iğneleme yapacaktır, bu sayede tükürük bezleri çalışıyor ve ağzınızı yıkayan özelliği vardır. Sonrasında yiyeceklerin aromalarını daha yoğun yaşıyorsunuz. Erik çiçeği, tatlı ve pasta süslemelerinde kullanılıyor. 12 ay boyunca ekşimsi erik tadı almaları insanların hoşuna gidiyor. Fasulye çiçeği adı üstünde, fasulye tadında, genellikle et yemeklerinin yanında kullanılıyor. Mor viola çiçeği de pasta süslemelerinde renginin güzelliği nedeniyle tercih ediliyor. Fesleğen çiçeği, genellikle salatalarda ve et yemeklerinde fesleğen aromasıyla güzel bir aroma ve görsele sahip."


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:14 Kaynak: DHA


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