Son Dakika Haberleri: Yenilebilir Sanat Olur mu? | Sakıp Sabancı Müzesini Gezdik ve Aldığımız İlhamla Yemek Yaptık

Yenilebilir Sanat Olur mu? | Sakıp Sabancı Müzesini Gezdik ve Aldığımız İlhamla Yemek Yaptık

1 saat önce

Sizce bir sergiden, sanattan ilham alarak yemek yapılabilir mi? Bizce yapılabilir.

Sizce bir sergiden, sanattan ilham alarak yemek yapılabilir mi? Bizce yapılabilir. YouTube'da genelde ayakları yere basan, en çok bilinen, öğrenci yemekleri yada dışarıdan sipariş ettiğimiz yemekleri yapsak da bu sefer dedik ki bir sergiye gidelim ve sergiden aldığımız ilhamla uçan bir yemek yapalım. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini sizler için gezdik ve oradaki sergiden aldığımız ilhamla, bambaşka sunumuyla bir yemek yaptık. Sakıp Sabancı Müzesi'ni görmediyseniz muhakkak gezin, hem kalitesi, hem atmosferi hem de memleketimize kazandırdıklarıyla dolup taşması gereken bir mekan.

#sakipsabancimuzesi #rusavangardi #ssm #rusavangardisanatvetasarimlagelecegiduslemek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:14 Kaynak: Youtube

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