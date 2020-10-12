Yenilediği eski traktöre gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Yenilediği eski traktöre gözü gibi bakıyor

12.10.2020 09:38
Yenilediği eski traktöre gözü gibi bakıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde galericilik yapan klasik araç meraklısı Mehmet Cesur (55), yaklaşık 3 ay önce aldığı 1954 model Hanomag marka traktörü yeniledi. Şimdi tıkır tıkır çalışır hale getirdiği traktörüyle evinden işine gidip gelen Mehmet Cesur, "Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.

Serik'te galericilik yapan Mehmet Cesur, yaklaşık 3 ay önce ilçedeki bir vatandaştan 20 bin liraya aldığı Alman yapımı Hanomag marka traktörü yenilemeye karar verdi. Kendisi de eskiden oto tamircisi olan Mehmet Cesur, sanayideki arkadaşlarının yardımıyla traktörü 14 bin lira masraf ederek yeniledi. Mehmet Cesur, 2 aylık çalışma sonucu tıkır tıkır çalışır hale gelen traktörle şimdi evinden iş yerine, oradan da tekrar evine gidip geliyor. Kendisinden 11 yaş büyük olan traktörüne değer biçemeyen ve kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Mehmet Cesur, traktörüyle dolaşmanın kendisine mutluluk verdiğini kaydetti. 'AYRI BİR ZEVK VERİYOR'Önceden oto tamirciliği ve Serik Esnaf Odası başkanlığı yaptığını söyleyen halihazırda galerici Mehmet Cesur, "1954 model Hanomag marka traktör, Kayaburnu Mahallesi'nden Bayram Ünal adlı rahmetli abimize aitti. 20- 25 yıldır depoda yatmaktaydı. Benim de klasik, eski tip araçlara karşı hastalığım var. Eski mesleğim oto tamirciliğiydi. Oda başkanlığı yaptım. Oğlum da antikaya karşı benden fazla merak sardı. Gittik bu arabayı 3 ay önce 20 bin liraya satın aldık. 2 ay gibi bir sürede de sanayide kaportacı ve boyacı arkadaşımızla yaptık. Motoru faaliyete geçirdikten sonra iş yerime traktörle gelip gidiyorum. Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.'PAHA BİÇİLEMEZ'Traktörün çok değerli olduğunu vurgulayan Mehmet Cesur, "Alman traktörleri. İstanbul'da o dönemler özel yapıldı. Çok sağlam, özellikle sulamalarda çok güzel su çekerdi. Patoz döver, şimdiki traktörleri üçe katlar. Bu traktörlerden eskiden her çiftlik sahibinde bulunurdu. Şu an bunun değerine paha biçilemez. Bana bunun maliyeti 34 bin lira" diye konuştu.

Mehmet Cesur ayrıca Java marka 3.5'luk motosikletini de koleksiyonuna dahil ettiğini söyledi.


Traktör, Karar, Alman, serik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yenilediği eski traktöre gözü gibi bakıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu 12 - 18 Ekim haftasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi
Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi Takımı eleştiren G.Saray yöneticisi Okan Böke, taraftara Fatih Terimli yanıt verdi         
10:00
Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı Bakan Koca: Ayasofya için özel koronavirüs bildirimi olmadı         
09:55
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son seçim anketi! AK Parti ile aradaki fark 7 puana indi         
09:34
Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı Son dakika! Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 7'ye çıkardı         
09:13
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş Sivilleri uykusunda öldüren Ermenistan'dan akılalmaz suçlama! Ateşkesi Azerbaycan bozuyormuş         
08:20
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti Gece vakti dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan bıçaklayarak katletti         
03:53
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu 44 saatlik yangınla mücadele eden işçiler, sonunda yorgun düşüp toprakta uyudu         
16:16
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 10:14:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenilediği eski traktöre gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei