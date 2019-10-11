Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi İmamzade Sokak'ta yapımı tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.



Camileri, insanların birlik ve beraberlik içinde toplandığı, huzur bulduğu yerler olarak nitelendiren Vali Çakacak, ilk inşası 13'üncü yüzyıla dayanan Sivrioğlu Camii'nde, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldığını ve çalışmaların kısa bir sürede tamamlanarak caminin ibadete açıldığını söyledi. Camileri birliğin ve beraberliğin pekiştiği, huzurun ve sükünetin sağlandığı yerler olduğunu söyleyen Vali Çakacak, konuşmasından sonra beraberindekilerle birlikte dualar eşliğinde Sivrioğlu Cami'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Vali Çakacak ve beraberindekiler cuma namazını Sivrioğlu Cami'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlara nohutlu pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.



Yenilenen Sivrioğlu Camii'nin açılışına Vali Çakacak'ın yanı sıra; İl Müftüsü Bekir Gerek, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR