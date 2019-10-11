Son Dakika Haberleri: Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı
Son Dakika Yaşam Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı

Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı

14 dakika önce

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi İmamzade Sokak'ta yapımı tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmaları tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii ibadete açıldı, System.String[]

Vali Özdemir Çakacak, Odunpazarı İlçesi Dede Mahallesi İmamzade Sokak'ta yapımı tamamlanan tarihi Sivrioğlu Camii'nin açılışını gerçekleştirdi.


Camileri, insanların birlik ve beraberlik içinde toplandığı, huzur bulduğu yerler olarak nitelendiren Vali Çakacak, ilk inşası 13'üncü yüzyıla dayanan Sivrioğlu Camii'nde, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kapsamlı bir yenileme çalışması yapıldığını ve çalışmaların kısa bir sürede tamamlanarak caminin ibadete açıldığını söyledi. Camileri birliğin ve beraberliğin pekiştiği, huzurun ve sükünetin sağlandığı yerler olduğunu söyleyen Vali Çakacak, konuşmasından sonra beraberindekilerle birlikte dualar eşliğinde Sivrioğlu Cami'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Vali Çakacak ve beraberindekiler cuma namazını Sivrioğlu Cami'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlara nohutlu pilav ve lokma tatlısı ikram edildi.


Yenilenen Sivrioğlu Camii'nin açılışına Vali Çakacak'ın yanı sıra; İl Müftüsü Bekir Gerek, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Özdemir Çakacak, Odunpazarı, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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