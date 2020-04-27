Koronavirüs nedeniyle turizm, petro-kimya, gıda, sağlık gibi sektörlerde elektriksel ve teknolojik alt yapı yenileme ihtiyacının artması sonucu, yenileme pazarında 10 milyar liralık hareket bekleniyor.
Koronavirüs nedeniyle turizm, petro-kimya, gıda, sağlık gibi sektörlerde elektriksel ve teknolojik alt yapı yenileme ihtiyacının artması sonucu, yenileme pazarında 10 milyar liralık hareket bekleniyor.
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27.04.2020 05:42:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenileme pazarında 10 milyarlık hareket - Son Dakika