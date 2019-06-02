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Yenileme seçimleri

11 dakika önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Dede Yıldırım 2 bin 426, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 162 ve MHP adayı Mustafa Alp Sülsipiroğlu 627 oy aldı.
31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 1806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım 1799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, İlçe Seçim Kurulu, itirazı reddederek tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş, Yıldırım'ın oyu 1800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurmuştu.

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:14 Kaynak: AA
Kırıkkale, Dede Yıldırım, Keskin, AK Parti, Politika
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