Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL - Son Dakika

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL

19.04.2021 07:42

Fransa'da yerel bir belediye, yenilemek eski bir evi içindeki eşyalarıyla birlikte satın aldı. Ekipler yenilemek için eve girdiklerinde 3 reçel kavanozu ve bir kasanın içerisinde onlarca altın sikke ve külçe buldu. Belediye Başkanı, hepsinin değerinin yaklaşık 7 milyon TL olduğunu söyledi.

Fransa'nın Jura iline bağlı Morez Belediyesi yetkilileri, yenilemek için satın aldıkları eski bir evde hazine keşfetti.

3 REÇEL KAVANOZU VE 1 KASADAN ÇIKTI

Görevliler, üç reçel kavanozuyla bir kasanın içinde 5 külçe altın ve yüzlerce altın sikke buldu. İçindeki eşyalarla alınan ev için 130 bin euro ödediler. Üç reçel kavanozuyla bir kasada bulunan külçe altın ve yüzlerce altın sikkenin değeri ise 650 bin euro.

"MÜLKÜ OLDUĞU GİBİ SATIN ALDIK"

Morez Belediye Başkanı Laurent Petit, üç katlı binada önceden 4 kardeşin yaşadığını söyledi. Ancak çocuğu olmayan kardeşlerin sonuncusu da geçen yıl vefat edince, bir akrabaları evi belediyeye geçen yıl 130 bin euroya (yaklaşık 1 milyon 500 bin TL) sattı. Başkan Petit anlaşma hakkında şöyle konuştu: "Ev eşyalarla ve mobilyalarla doluydu. Mülkü olduğu gibi satın almayı kabul ettik."

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL

"KÜLÇE ALTINLARI SADECE FOTOĞRAFLARDA GÖRMÜŞTÜM"

Öte yandan binayı yenileme planları Kovid-19 pandemisi yüzünden 2020 ilkbaharında askıya alındı. Ancak yetkililer, evdeki eşyaların tarihi bir değeri olup olmadığını kontrol etmek istedi. Belediye Başkanı keşfi şöyle anlattı: "Bir raftaki eşyaların arkasında külçe altınlarla dolu üç kavanoz duruyordu. Şaşırtıcıydı. Şimdiye kadar hiçbirimizin eline altından bir parça geçmemişti. Külçe altınları sadece fotoğraflarda görmüştüm. Büyük olacaklarını sanmıştım. Ancak bunlar küçüktü. 1 kilogram ağırlığındaydı ve bir sigara paketi kadardı."

DEĞERİ YAKLAŞIK 7 MİLYON TL

Kavanozlarda yalnızca külçe altınlar değil, aynı zamanda binden fazla altın sikke bulundu. Ancak keşif bunlarla sınırlı kalmadı. Zira Petit, bu hafta yapılan belediye meclisi toplantısında, evdeki bir dolabın arkasında bulunan kasanın kırıldığını ve içinden yüzlerce altın sikke çıktığını duyurdu.

Bulunan altınların değerinin yaklaşık 650 bin euro (yaklaşık 6 milyon 500 TL) olduğu belirtildi. Altınların değeri, Morez Belediyesi'nin 6 milyon euroyu (yaklaşık 58 milyon TL) bulan yıllık bütçesine kıyasla az. Morez Belediye Başkanı Laurent Petit de "Hazinenin bizi Jura'nın Las Vegas'ına dönüştürdüğünü söyleyemem. Ama bizi gülümsetti" dedi.

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL

Fransa, Altın, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Hırsızlık: Evi eşyalarıyla aatın aldık yani altınlar bizim vremeyiz demiş. Bir ikincisi nerden bilelim altınları aklamak için bu yola başvurmadıklarını. Altınları akrabalarına vermeleri lazım bu hırsızlık. Öğrenci çektat alıyor içinden para çıkıyor gidip aldıkları kişiye veriyor. Farkı ne? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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ŞU AN BURADASINIZ: Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL - Son Dakika
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