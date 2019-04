Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de

CARMEDYA - Honda , kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V'yi yeni bir görünüm ve ekstra rahatlık sunacak şekilde makyajladı. Türkiye 'de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olanyenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmişkompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V'de tasarımdeğişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öneçıkan değişiklikler arasında yer alıyor.Sportif tasarımDaha sportif ve çekici dış tasarım, malzeme kalitesi dedahil olmak üzere yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyleHonda HR-V, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla gelişmişsürüş dinamikleri vaat ediyor. Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerinibünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litrei-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollaraçıkıyor. Yenilenen Honda HR-V'de ayrıcamotorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemleryer alıyor. Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamikperformans sunan Honda HR-V 173 bin TL'lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ileHonda bayilerinde satışa sunulacak.Güçlü tasarımEğimli tavan çizgisi ve C sütununa gizli arka kapıkollarıyla coupe tarzında sportif bir görünüm sergilerken yenilenen tasarımdetayları modern, enerjik ve dinamik bir görünüm beraberinde getiriyor. Tasarımıylamarka aidiyetine vurgu yapan yenilenen Honda HR-V'de makyajla birlikteHonda'nın "Solid Wing Face" mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonununyerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyengeniş hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standartolarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi vetavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta öntaraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıylasportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar,krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.Yenilikçi, ferah, kullanışlı ve kaliteli iç mekanModelin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezeneniç mekanı da yenilendi. Magic Seat ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V,yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklindeyapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor.Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanımpaketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici birgörünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemelerdevreye giriyor.Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemlerisürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V'de yalıtımaverilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızlaseyahat ederken sadece 65 dB'lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.Güvenlik ön planda Avrupa 'da satılan her yeni Honda modeli gibi yeni Honda HR-V de gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle bir yandan daha rahat bir sürüş sunarken diğer yandan ise üstün yolcu ve yaya koruması sunuyor. Standart olarak sunulan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor. Orta ve üst donanım seviyesine sahip HR-V versiyonlarında sunulan Honda'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Sekiz hava yastığı ile donatılan Honda HR-V'nin platformu Honda'nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.The post Yenilen Honda HR-V Türkiye'de appeared first on Carmedya.