Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de

CARMEDYA -
Honda
, kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V'yi yeni bir görünüm ve ekstra rahatlık sunacak şekilde makyajladı.
Türkiye
'de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan
yenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmiş
kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V'de tasarım
değişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne
çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.
Sportif tasarım
Daha sportif ve çekici dış tasarım, malzeme kalitesi de
dahil olmak üzere yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyle
Honda HR-V, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla gelişmiş
sürüş dinamikleri vaat ediyor. Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerini
bünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litre
i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara
çıkıyor. Yenilenen Honda HR-V'de ayrıca
motorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemler
yer alıyor. Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamik
performans sunan Honda HR-V 173 bin TL'lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ile
Honda bayilerinde satışa sunulacak.
Güçlü tasarım
Eğimli tavan çizgisi ve C sütununa gizli arka kapı
kollarıyla coupe tarzında sportif bir görünüm sergilerken yenilenen tasarım
detayları modern, enerjik ve dinamik bir görünüm beraberinde getiriyor. Tasarımıyla
marka aidiyetine vurgu yapan yenilenen Honda HR-V'de makyajla birlikte
Honda'nın "Solid Wing Face" mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonunun
yerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyen
geniş hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart
olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve
tavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta ön
taraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıyla
sportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar,
krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.
Yenilikçi, ferah, kullanışlı ve kaliteli iç mekan
Modelin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen
iç mekanı da yenilendi. Magic
Seat
ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V,
yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde
yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor.
Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım
paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir
görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler
devreye giriyor.
Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri
sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V'de yalıtıma
verilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla
seyahat ederken sadece 65 dB'lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.
Güvenlik ön planda
Avrupa
'da satılan her yeni Honda modeli gibi yeni Honda HR-V de gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle bir yandan daha rahat bir sürüş sunarken diğer yandan ise üstün yolcu ve yaya koruması sunuyor. Standart olarak sunulan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor. Orta ve üst donanım seviyesine sahip HR-V versiyonlarında sunulan Honda'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Sekiz hava yastığı ile donatılan Honda HR-V'nin platformu Honda'nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.
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