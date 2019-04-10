Son Dakika Haberleri: Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de

Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de

57 dakika önce

CARMEDYA – Honda, kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V’yi yeni bir görünüm ve ekstra rahatlık sunacak şekilde makyajladı. Türkiye’de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan yenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmiş kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V’de tasarım değişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne...The post Yenilen Honda HR-V Türkiye’de appeared first on Carmedya.

Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de, System.String[]
CARMEDYA - Honda, kompakt SUV pazarındaki temsilcisi Honda HR-V'yi yeni bir görünüm ve ekstra rahatlık sunacak şekilde makyajladı.



Türkiye'de 13 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan
yenilenen Honda HR-V, bugüne kadar sunulan modeller arasında en gelişmiş
kompakt SUV olarak öne çıkıyor. Makyajlanan Honda HR-V'de tasarım
değişiklikleri, artırılan kabin konforu ve Aktif Gürültü Engelleme özelliği öne
çıkan değişiklikler arasında yer alıyor.



Sportif tasarım

Daha sportif ve çekici dış tasarım, malzeme kalitesi de
dahil olmak üzere yeniden yorumlanan iç mekan ve gelişmiş teknolojileriyle
Honda HR-V, yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı motoruyla gelişmiş
sürüş dinamikleri vaat ediyor. Honda HR-V en gelişmiş motor teknolojilerini
bünyesinde barındıran yüksek verimlilik seviyesine sahip performanslı 1,5-litre
i-VTEC benzinli motor ve CVT otomatik şanzıman kombinasyonuyla yollara
çıkıyor. Yenilenen Honda HR-V'de ayrıca
motorun pürüzlülüğü ve verimliliği artırmak için sürtünmeyi azaltıcı önlemler
yer alıyor. Makyajlanarak kompakt SUV segmentine tamamen yeni bir aerodinamik
performans sunan Honda HR-V 173 bin TL'lik fiyatı ve 6 farklı renk seçeneği ile
Honda bayilerinde satışa sunulacak.

Güçlü tasarım

Eğimli tavan çizgisi ve C sütununa gizli arka kapı
kollarıyla coupe tarzında sportif bir görünüm sergilerken yenilenen tasarım
detayları modern, enerjik ve dinamik bir görünüm beraberinde getiriyor. Tasarımıyla
marka aidiyetine vurgu yapan yenilenen Honda HR-V'de makyajla birlikte
Honda'nın "Solid Wing Face" mimarinin üzerindeki siyah ve krom kombinasyonunun
yerini yeni, parlak, koyu krom bir panel alıyor. Sis farlarını da çevreleyen
geniş hava girişleri büyürken projektör lenslere sahip ön farlar standart
olarak LED gündüz farlarıyla donatılıyor. Arkaya doğru eğimli tavan çizgisi ve
tavan spoyleri sportiflik etkisini güçlendiriyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan koyu krom çıta ön
taraftaki tasarım felsefesini tamamlarken arka stop lambaları koyu tonlarıyla
sportifliğe vurgu yapıyor. Üst donanım seviyelerinde 17 inç alaşım jantlar,
krom egzoz çıkışı, tam LED ön far ve arka stop lambaları devreye giriyor.



Yenilikçi, ferah, kullanışlı ve kaliteli iç mekan

Modelin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen
iç mekanı da yenilendi. Magic Seat ile üstün fonksiyonellik kazanan Honda HR-V,
yeni sürücü ve ön yolcu koltuğu oturma minderi ve sırt dayama yerinin şeklinde
yapılan değişiklik sayesinde daha fazla baldır, bel ve omuz desteği sunuyor.
Baz versiyonda sunulan kumaş döşemenin kalitesi arttırılırken üst donanım
paketlerinde kumaş ve deri karışımı çift dikişli koltuklar daha çekici bir
görünüm sergiliyor. En üst donanım seviyesinde ise tamamı deri döşemeler
devreye giriyor.

Şehir içi aktif fren dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri
sürüş konforuna ve sürüş güvenliğine katkıda bulunan Honda HR-V'de yalıtıma
verilen önemin sonucu olarak sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla
seyahat ederken sadece 65 dB'lik kabin gürültüsü hissedebiliyor.

Güvenlik ön planda

Avrupa'da satılan her yeni Honda modeli gibi yeni Honda HR-V de gelişmiş aktif ve pasif güvenlik teknolojileriyle bir yandan daha rahat bir sürüş sunarken diğer yandan ise üstün yolcu ve yaya koruması sunuyor. Standart olarak sunulan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarayan sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor.  Orta ve üst donanım seviyesine sahip HR-V versiyonlarında sunulan Honda'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Sekiz hava yastığı ile donatılan Honda HR-V'nin platformu Honda'nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor.

The post Yenilen Honda HR-V Türkiye'de appeared first on Carmedya.
Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:08 
Otomobil
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Seçimler Sonrası Ankara'da MHP Lideri Bahçeli ile Bir Araya Gelecek Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Türkiye Oy Sayımına Kilitlenmişken Yapılan Zamlar Vatandaşın Cebini Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:05:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenilen Honda Hr-V Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]