Yenilenebilir Enerji'den 17 Kırsal Bölgedeki 1500 Kadına Sağlık Eğitimi

Ödüllü proje ile 2018 yılında tamamı köylerden oluşan 17 farklı noktadaki 1500 kadına ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler verildi. Üçüncü yılına giren proje 2019 yılında 26 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınların hijyen eğitimine odaklanacak.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye'nin 17 farklı kırsal bölgesinde hayata geçirilen "Önce Sağlık" projesi tamamlandı.

Geçen yıl "Evde Okullu Olduk" projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 1000 kadına ulaşılırken, 'sağlık' olarak belirlenen bu yılın temasında 17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi.

Amasya, Giresun, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Mersin, Sivas, Muğla, Aydın, Elazığ, Tokat, Trabzon, Konya, Denizli illerinde düzenlenen eğitimler kapsamında kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapılırken, sertifikaları da takdim edildi.

2018 yılında Türkiye Enerji Zirvesi kapsamındaki "Enerjide Sosyal Sorumluluk" ödüllerinde büyük ödüle layık görülen Önce Sağlık projesi, 16 bin doktorun oy kullandığı "Doktorclub 2018" ödüllerinde ise finalist olarak yer aldı.

GELECEK YILIN TEMASI:

KADINLAR İLE HİJYEN EĞİTİMİ

Her yıl farklı konularda eğitimler düzenlediklerini anlatan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, bu sayede ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Ödülle taçlandırılan "Önce Sağlık" projesinin çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol oynayabildiğini anlatan Yılmaz, "Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede en az 1500 kadına ulaştık ve hayatlarına dokunmuş oldu" dedi.

Sultan Yılmaz, 2019 yılında 26 farklı bölgede bu kez 'kadınlar ile hijyen eğitimi' üzerine çalışmalarda bulunacaklarını, bu kapsamda eğitim vermeye devam edeceklerini kaydetti.

EĞİTİM İLE BAŞLADI,

SAĞLIK İLE DEVAM EDİYOR

"Önce Sağlık" projesi, TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji'nin ilk sosyal sorumluluk projesi değil. Geçen yıl da "Evde Okullu Olduk" projesi ile yine Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin enerji yatırımlarının bulunduğu noktalarda yaşayan halka yönelik bir proje gerçekleştirildi.

Kırsal bölgelerde ikamet eden ve 0-6 yaş grubu çocuk sahibi olan kadınların katılımıyla hayata geçirilen "Evde Okullu Olduk" projesi ile annelere çocukların muayene ve aşı takvimleri, beslenme sağlığı ve ev kazaları hakkında eğitim verildi. 15 farklı noktada 1000 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde yetişkinlerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirebilmeleri ve onların gelişim süreçlerine destek olabilmeleri için evde bulunan malzemelerle ev içinde okul öncesi etkinlik atölyesi çalışması yapıldı.