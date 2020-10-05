"Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinde Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek" - Son Dakika

"Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinde Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek"

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Alkin, "Önümüzdeki yıllarda elimizdeki kaynakları stratejik önemi doğrultusunda doğru kullanır, ülke olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürürsek, hem cari açığımızı kapatırız; hem de enerji alanında kendi kendimize yeten bir ülke olarak ülkemizin küresel yatırımlar açısından cazibe merkezi olma özelliğini bir kez daha dünyaya göstermiş oluruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı YEP, cari açığın en önemli kalemi olan enerji ithalatının azaltılmasının en öncelikli başlıklar arasında yer aldığına işaret ediyor. Rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynak üretimine yatırım yapan Türkiye, aynı zamanda ürettiği enerji ile de ithal enerjiye dayalı tüketimi azaltırken, bir kaç sene içerisinde enerji ihracatı

yapan ülke haline gelerek de iddiasını sürdürecek.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği (YENADER) Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Alkin, "Önümüzdeki yıllarda elimizdeki kaynakları stratejik önemi doğrultusunda doğru kullanır, ülke olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürürsek, hem cari açığımızı kapatırız; hem de enerji alanında kendi kendimize yeten bir ülke olarak ülkemizin küresel yatırımlar açısından cazibe merkezi olma özelliğini bir kez daha dünyaya göstermiş oluruz" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımının artmasının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önemi olduğunu söyleyen Alkin, "Yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça yüksek bir ülkeyiz, enerjiyi verimli kullanır ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırırsak hem çevre hem de ekonomi alanında ülkemize artı değer katmış oluruz" diye konuştu.

YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman ise yeni program hakkında, " Karadeniz'de yeni bulunan doğalgaz kaynakları neticesinde tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Enerji verimliliğini en üst seviyede tutup, kendi yenilenebilir kaynaklarımızla enerji üretmeye devam edersek bizde ilerideki yıllarda enerji ithal eden değil enerji ihracatında bulunan bir ülke olabiliriz. Türkiye'nin yenilebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke. Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline her zaman inandık. İhtiyacımız olan enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde edebilmek mümkün. Enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke olma hayalimizi gerçekleştirirsek enerjide dışa bağımlığı geçip artık enerji ihracat eden ülke konumuna gelebiliriz" dedi.

2021 -2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefleri belirleyen Yeni Ekonomi Programı Hazine ve Maliye Bakanı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Yeni açıklanan ekonomi programının belirttiği hedefler doğrultusunda özellikle enerji alanındaki cari açığın azaltılmasının önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından duyurulan ekonomide sürdürülebilir modelin inşası için gözler yeniden yerli ve milli kaynaklarımız yenilenebilir enerjiye döndü. Her alanda Türkiye'ye gelecek vaat eden yenilenebilir kaynaklar açıklanan son ekonomi kalkınma planı ile önem ve gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

"Enerji ithal eden ülke olma yolunda ilerliyoruz"

2021 yılında yenilenecek kontratlardaki doğal gaz fiyatlarının doğal gaz keşfi kaynaklı olarak daha uygun düzeylerde oluşmasının enerji ithalatına olumlu yönde katkı yapacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek yıllarda 30 milyar metreküpün üzerinde neredeyse doğal gaz kontratlarında yenilenme olacağını ifade etti. Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "1990'ların o meşhur 25-30 yıllık kontratlarının sonuna geliyoruz artık. İşte bunun etkisiyle ve bunun yanında doğal gaz keşif kaynaklarının, Karadeniz'deki güzel haberin de etkisiyle birlikte önümüzdeki dönemde çok daha uygun düzeylerde oluşan enerji ithalatı fiyatlarıyla inşallah bu sürecin sonunda enerji ithal eden değil, bir de bakmışsınız enerji ihraç eden bir Türkiye'den söz ediyoruz ki Türkiye oraya gidiyor. Bu toplam Türkiye'nin cari dengesine inanılmaz olumlu yönde katkı yapacak." - İSTANBUL

Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinde Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek
Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinde Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek

Yeni Ekonomi Programı, Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yenilenebilir enerji, enerji maliyetlerinde Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirecek' - Son Dakika Ekonomi

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