Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, enerjide donanımın kesinlikle büyümeye açık bir alan olduğunu belirterek, "Bu alan halihazırda 55 milyar dolar yatırım çekmiş durumda." dedi.

Özalp, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu, Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlarda Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler" programında konuştu.

Yenilenebilir enerji sektörünün inovasyon anlamında heyecan verici zamanlardan geçtiğini dile getiren Özalp, dijitalleşmenin sektördeki oyuncular için yazılımdan ziyade donanımı akıllara getirdiğini kaydetti.

Özalp, enerji sektörünün ana öğeleri olan üretim, dağıtım, toptan satış ve ticaret arasında donanımın en önemli noktalardan birini oluşturduğunu vurgulayarak "Donanım dediğimiz zaman akıllı ölçerlerden, akıllı sistemlerden, altyapılardan ve şarj istasyonlarından bahsediliyor. Enerjide donanım kesinlikle büyümeye açık bir alan. Bu alan halihazırda 55 milyar dolar yatırım çekmiş durumda." diye konuştu.

Çalık Enerji Üst Yöneticisi Onur Yücekal da enerji piyasasının halen en büyük değişimlerden birini yaşadığını ve bunun teknoloji ve talepten kaynaklı bir değişim olduğunu söyledi.

İleriki 30 yıllık süre içerisinde elektrik tüketiminin yüzde 100 artacağına işaret eden Yücekal, "Bu artışla birlikte binalarda, ulaşımda ve de kentleşmenin yaygınlaşmasıyla nihai kullanıcıların uygulamaları değişecek. Bu enerji kapasitesi de, başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerjiden karşılanacak. Önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında da yeni yenilenebilir enerji üretimi, fosil yakıt tesislerinin maliyetleri ile yarışacak ve bunların önüne geçecek." dedi.

Yücekal, ancak bu gelişmelerin elektrik şebekeleri üzerinde bir baskı oluşturacağına değinerek, "Bu nedenle yenilenebilir enerji kapasitesinin dönüşmesi gerekiyor ve gazdan yapılan üretimin istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor." vurgusu yaptı.

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, 10 yıl sonrasına bakıldığında bugün yapılan şeylerin artık yaşamın bir parçası olmayacağını ve yatırımlarını bunu göz önünde bulundurarak şekillendirdiklerini söyledi.

Bugün şirket olarak yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimine odaklandıklarını ve şarj istasyonları ve akıllı şebekeler gibi alanlara geçtiklerini belirterek, "Halihazırda Vestel şarj istasyonları üretmeye başladı ve Microsoft ile birlikte akıllı yazılım sistemleri üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.