Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı başlıyor

Atlantik Konseyi Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen "Yenilenebilir Enerji Görünümü Konferansı: Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Batı Balkanlarda Finansman, Yatırım, Yasal Düzenlemeler ve Yeni Teknolojiler" programı bugün başlıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim sponsoru olduğu konferansta, Türkiye, Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlarda yenilenebilir enerji sektöründeki son gelişmeler, yasal düzenlemeler, finansman ve yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Bölgenin ilgili bakanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve uluslararası 29 şirketin üst düzey yöneticileri ile uzmanlarını bir araya getirecek konferans, "Potansiyeli Değerlendirmek: Bölgede Yenilenebilir Enerjinin Görünümü", "Sübvansiyonsuz Yenilenebilir Enerjiye Geçiş", "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu", "Yeni Nesil Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yeni Teknolojilerin Rolü" ve "Bölgesel Yenilenebilir Enerji Gelişmeleri" başlıklı 5 farklı oturumdan oluşacak.

Katılımcılar, bu oturumlarda yenilenebilir enerji teknolojilerinde düşen maliyetler, sübvansiyon politikaları, yenilenebilir enerji ihaleleri ve bu kaynakların şebekeye entegrasyonunda görülen zorluklar, enerji portföyünde payı giderek artan yenilenebilir kaynaklara ilişkin hedefler, iş birliği ve yatırım fırsatlarını masaya yatıracak.