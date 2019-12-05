Son Dakika Haberleri: Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek
Son Dakika Güncel Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek - Son Dakika

Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek

6 saat önce

2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek.

Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek, System.String[]

2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek.

Artan enerji tüketimi ve iklim değişikliği enerjide tasarruf konusunu ön plana çıkarıyor. Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırıldı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu'na göre Türkiye elektrik üretiminde son yıllarda hidroelektrikten güneş ve rüzgar enerjisine geçiş yapıyor. Düşen maliyetlerle birlikte enerjide dağınık sistemler daha da yaygınlaşıyor. 2024'te neredeyse her ülkede güneş panelleri maliyetlerindeki düşüş perakende elektrik fiyatlarını yüzde 15 ila 35 arasında aşağıya çekecek.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı
Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 154 metreye ulaştı Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 19:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenilenebilir enerji ile faturalar yüzde 35 düşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]