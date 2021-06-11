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Kurum: "Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır" - Son Dakika

Kurum: "Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır"

11.06.2021 13:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Hedefimiz, bütün binalarımızın, enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşmasıdır." dedi.

Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali Temel Atma Töreni'nde, yenilenebilir enerjinin tüm dünyanın gündeminde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji noktasında Avrupa'da 7, dünyada 13. sırada olduğunu ifade eden Kurum, "Bugün tüm dünya iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle adeta boğuşuyor. Maalesef biz de iklim krizinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biriyiz. Bakın, çok uzağa gitmemize gerek yok. Burada, Karapınar'ımızda, bizim çocukluğumuzda 30-40 metrelerden su bulunabilirdi. 250 metrelere kadar inilmesine rağmen su zor bulunuyor. Obrukların sayısı ne yazık ki 600'ü geçmiş durumda. 'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu. Ülkemizin her yerinde, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarının, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıdığını söyledi.

Bakanlık olarak, iklim dostu tüm enerji yatırımlarını desteklediklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Burada 27 milyon metrekarelik bu alanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza hemen tahsis ettik. Bugün tesisimizin 267 megavat panel gücündeki 4 milyon metrekarelik FAZ-I kısmının panel kurulumu tamamlandı. İnşallah Karapınar GES tam kapasiteyle, 2022 yılının sonunda devreye alınacak. Burada 20 milyon metrekarelik, yani 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bir alan, güneş panelleriyle donatılacak. Her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak."

Tesisin bölgeye hareketlilik getirmesini, Konya ve Karapınar'a istihdam sağlamasını temenni eden Kurum, bölgenin turizme de katkı sunabileceğini söyledi.

Kurum, dünyada enerjinin büyük bir bölümünün binaların yapım ve kullanımında tüketildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz de binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Hedefimiz, bütün binalarımızın, enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşmasıdır. Yine Sıfır Atık Hareketi'miz ile bugüne kadar 356 milyon kilovatsaat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Tam 209 milyon ağacımızı kurtardık. 81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi çalışmalarımızda bugün 61 millet bahçemizi tamamladık. Korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Yine çevreye saygılı şehirler diyerek tüm inşa çalışmalarımızı, yenilenebilir enerjiye tam uyumlu bir şekilde hayata geçiriyoruz."

"Türkiye TOGG'a hazır"

Kurum, çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğunu getirdik. Zaten Sanayi Bakanımız da herkesi tebessüm ettiren bir mesajında, Doblo'yu sattığını ilan etmişti. Sayın Bakanımız maşallah TOGG'a hazır, bizi de hazırladı, 84 milyonu da hazırladı. Sayın Bakanım merakla ve heyecanla bekliyoruz. Biz de çalışıyoruz, bu süreçte şehirlerimizi TOGG'a hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, artık sadece ülkelerin değil şehirlerin de yarıştığını vurgulayarak, Konya'ya çevre ve şehircilik yatırımları noktasında milyonlarca liralık eser kazandırdıklarını söyledi.

Karapınar Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımının tamamlandığını dile getiren Kurum, "İçme suyu kalitesinde su arıtan tesisimizle Meke Gölü'nü besliyoruz. İnşallah Meke Gölü'müzü, büyüleyici görüntüsüne yeniden kavuşturuyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde güçlü iktidarlar döneminde büyük yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü siyasi iradeyle Türkiye'nin büyük yatırımlara ve başarılara imza attığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Konya'da temelini atacağımız SCADA Merkezi ile yakın zamana, 2022 yılına hedeflenmiş bu enerji santralinin tamamlanması için büyük heyecanlı adımla yola devam ediyoruz. Konya'ya bu yatırımın gelmesi için emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Salgın şartlarına rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağrı'da yüklü miktarda altın ve gümüş rezervi bulunduğunu bakanlarımızın müjdeleriyle duyduk. Türkiye'nin önünü kesmeye ve engellemeye çalışanlara rağmen, eski Türkiye hayaliyle bir takım sığ gündemlerle ülkeyi meşgul edip, 'biz Türkiye'yi eski parlamenter sisteme döndüreceğiz' diyerek bu yatırımları engellemeye çalışanlara rağmen önümüze bakıyoruz. İşimize bakıyoruz, gerçek gündemlerle çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise güneşe doğru yürümenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Dünyanın yaşanabilir kılınması için yenilenebilir enerjiye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Altunyaldız, "Kalyon enerjinin bu yatırımıyla Cemal Kalyoncu'nun üstün gayret ve çabalarıyla artık Konya'mız güneş enerjisinde bir merkez konumuna geldi. Tarım şehrinin sanayi şehri olması yanında yenilenebilir merkezi ve üretim kaynağı haline geldi." diye konuştu.

Törene, bakanların yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve şirket yetkilileri katıldı.

Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır
Kurum: Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Konya, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurum: 'Hedefimiz bütün binalarımızın enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşturulmasıdır' - Son Dakika


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