Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi piyasasına ilişkin düzenleme yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) sistemi ve organize YEK-G piyasası işletim usul ve esasları belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YEK-G belgesi, YEK-G piyasasında ticarete, YEK-G sistem kullanıcıları arasında transfere, tedarikçiler tarafından itfa bildirimlerine ve EPİAŞ tarafından ilga ve iptal işlemlerine konu edilebilecek.

Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesisleri, YEK-G belgesi ihraç başvurusunda bulunabilecek. YEK-G belgesi ihracına esas üretim miktarı, bu kapsamdaki üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı olacak. YEK-G sistemine katılım gönüllülük esasına dayalı olup, YEK-G belgesi bu kapsamdaki üretim tesisi sahibi YEK-G sistem kullanıcılarına Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) talepte bulunması kaydıyla ihraç edilecek.

Her bir megavatsaat belgelendirilebilir üretim miktarı için bir adet YEK-G belgesi ihraç edilecek. YEK-G belgesi, üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak. İtfa, ilga ve iptal edilen YEK-G belgeleri yeni bir transfer veya itfa işlemine konu edilemeyecek.

EPİAŞ, YEK-G belgelerine ilişkin olarak gerçekleştirilebilecek ihraç, transfer, itfa, ilga ve iptal işlemleri hakkında YEK-G sistem kullanıcılarını Piyasa Yönetim Sistemi aracılığıyla bilgilendirecek.

Yeşil tarife kategorisindeki tüketicilerin faturalarına işaret veya logo konulacak

Görevli tedarik şirketleri, yeşil tarife kategorisindeki tüketicilere tedarik ettikleri elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini tüketicilerin faturalarına özel bir işaret veya logo koymak suretiyle ifşa edecek. Yeşil tarifeye ilişkin tüketici faturalarına ilave edilecek işaretin standardı EPDK tarafından belirlenecek.

Yeşil tarife haricindeki tüketicilere tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin ifşası için, ilgili enerji miktarına ilişkin EPİAŞ tarafından oluşturulan itfa belgeleri kullanılacak. İtfa belgelerinde de özel işaret ve logo yer alacak.

YEK-G sistem kullanıcıları tarafından YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasından gerçekleştirilen işlemler için tahsil edilecek piyasa işletim ücretleri her yıl kurul kararı ile belirlenecek.

Söz konusu usul ve esaslar 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.