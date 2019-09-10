Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) ve GÜNDER işbirliğiyle gerçekleştirilen Karabük Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitimi ikinci etabı yapıldı.



Karabük TSO ve GÜNDER işbirliğiyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen Karabük İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı'nın ikinci bölümü olan "Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri Eğitimi" Karabük Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.



Eğitime; Karabük Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Yılmaz, Karabük Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atakan İrken, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Bilal Kılıç ve oda üyeleri katıldı. - KARABÜK