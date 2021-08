Yenilenebilir enerji laboratuvarları, Suriyeli ve ev sahibi toplulukların istihdamını destekleyecek

"Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi" kapsamında Türkiye'nin 5 ilinde açılan yenilenebilir enerji laboratuvarlarıyla en az 500 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş imkanlarına erişiminin artırılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamındaki laboratuvarlar için seçilen Konya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Hatay, yüksek yenilenebilir enerji potansiyelinin yanında Suriyeli nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler olarak dikkati çekiyor.

Kore Cumhuriyeti, projeyi 2,2 milyon dolarla finanse ederken, 2019 ve 2020 yılları için ayrılan 1,7 milyon dolar tutarındaki kaynağa ek olarak 2022'de faaliyetlerin daha fazla il ve kişiye ulaştırılması için 500 bin dolar tutarında ek kaynak sağlandı.

Laboratuvarlar, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin üretimi, kurulumu ve bakımı konusunda program için özel olarak tasarlanmış eğitimi içeren 247 saatlik yeni bir müfredat sunacak. Dörtte biri kadın olmak üzere en az 500 Suriyeli ve Türk ev sahibine sunulacak eğitimlerin Mart 2022'ye kadar tamamlaması bekleniyor. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından kurs bitirme sertifikası verilecek.

Söz konusu yenilenebilir enerji laboratuvarları, teorik eğitimi uygulamalı eğitim ile birleştiriyor. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, otomasyon sistemleri, elektrik ve elektronik altyapısı, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları gibi son teknoloji ekipmanlarla donatılan laboratuvarlar, aynı zamanda yerel üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum için araştırma ve geliştirme kaynakları olarak hizmet verecek.

Öte yandan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde açılan yenilenebilir enerji laboratuvarı, ilçede ikamet eden Suriyeliler de dahil olmak üzere, yetişkinlere yönelik çok çeşitli teknik ve mesleki eğitim veren ve İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İskenderun Halk Eğitimi Merkezi'nin tesislerinde yer alıyor.

Yenilenebilir enerji sektöründeki mesleki ve teknik eğitimler, Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmeye, kamu hizmetlerinin ulaştırılmasını desteklemeye ve sosyal uyumu teşvik etmeye odaklanan 75 milyon dolar bütçeli UNDP programının bir bileşeni olma özelliğini taşıyor.

"Yenilenebilir enerji Türkiye'de çok hızlı şekilde büyüyor"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, İskenderun'daki laboratuvarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hem kamu hizmetleri ve insani yardım konusunda hem de kalkınma alanında sığınmacılara gösterdiği cömertliği UNDP olarak her zaman takdir ettiklerini belirterek, "Bu anlamda Türkiye, tüm dünyada önemli bir örnek teşkil ediyor." dedi.

Vinton, Hatay'da açılan merkezin iki önemli amaca hizmet ettiğini ifade ederek, "Birincisi, hem iyi bir işin kapılarını açacak eğitim ve yetenekleri kazandırma imkanı sağlayacak. İkincisi, hem Suriyeli hem de ev sahibi topluluklara kendi başına ayakta kalma imkanı tanıyacak." diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hiç kimsenin geride bırakılmaması esasına uygun olarak hareket ettiklerini vurgulayan Vinton, şöyle devam etti:

"UNDP olarak Suriye mülteci krizine yönelik attığımız her adımda mülteci topluluklarla birlikte ev sahibi toplulukların da geride bırakılma riski bulunduğunu her zaman hatırlayarak hareket ediyoruz. Bu beceriler de kimsenin geride bırakılmaması ve toplumda yer edinmesi anlamında önemli bir köprü teşkil ediyor. İkinci amacımız da daha yeşil bir geleceğe bilinçli olarak yatırım yapmak. İklim değişikliğinin kanıtlarını ve dünya üzerindeki hasarlarını her gün ister sel felaketlerinde ister bugünlerde Türkiye'yi elim bir şekilde etkileyen orman yangınlarında olsun görüyoruz. Bazı şartlar altında kontrol edilebilecek şeyler, diğerlerinde ilişkili olan kuraklık ve diğer hususlardan dolayı kontrolden çıkabiliyor. Bu nedenle yeşil ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz."

Vinton, yenilenebilir enerjinin Türkiye'de çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, "Yenilenebilir enerji eğitimlerinin mezunlarının tam da şu anda kalifiye elemana ihtiyaç duyulan bu sektörde iş bulabileceklerine inanıyorum. Bu program altında aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan ilk 500 mezunun sadece bir başlangıç olacağına ve bu yenilenebilir enerji laboratuvarlarından yeni katılımcıların da faydalanarak Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi sektörüne katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke"

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Kang Jung ise Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğuna dikkati çekerek, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine mültecilere gösterdikleri cömert yaklaşım ve desteklerden ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Aynı zamanda UNDP'ye Türkiye'de yürüttükleri çok sayıda başarılı proje için de teşekkür eden Jung, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın bir dostu olan Kore Cumhuriyeti, Türkiye'de mültecilere yönelik yapılan projelere desteklerini sunmaya devam edecektir. Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği özellikle yerelde iş olanaklarının geliştirilmesine, yerel toplulukların desteklenmesine ve kalkındırılmasına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük de Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu insanlara 50 milyar dolar harcama yaptık. Avrupa Birliği'nin bize kattığı 3 milyar dolar. Ama biz buna rağmen çocukların okullaşması konusunda büyük gayret gösterdik. Şu anda 830 bin çocuk Türk milli eğitim sisteminin içerisinde eğitim görüyor. Anne babalarını da unutmadık. Onların mesleki eğitim kazanması konusunda da gayret ettik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 3 bin 700 kursu var. Bin tanesi kişisel gelişim ama 2 bin 700 tanesi mesleki eğitim. Yani hem kendi vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen mülteci insanlara meslek edindirme konusunda gayret gösteriyoruz."