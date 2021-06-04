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"Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız" - Son Dakika

"Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız"

04.06.2021 11:14

İş adamı Turan Şakacı, "Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor" dedi.

İş adamı Turan Şakacı, "Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan kararla ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, daha çevreci bir endüstri ve ekosistemimizin korunması konularında farkındalık oluşturmak için 1972 yılından günümüze kutlanıyor. Üçay Grup CEO'su Turan Şakacı, Dünya Çevre Günü'nde, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekerek, "Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na göre Türkiye günlük 7,5 saatlik verimli güneş kullanımı ve 48 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyeli ile Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Bu potansiyeli değerlendirmek, Türkiye'yi enerji üretiminde kirletici yakıtlardan kurtarmak mümkün" açıklamasında bulundu.

"Günde 7,5 saat verimli güneş alıyoruz"

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu belirten Turan Şakacı, "Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na (GEPA) göre Türkiye yıllık 2 bin 737 saat, günlük 7,5 saat verimli güneş alıyor. Bu rakam hem sürdürülebilir enerji üretimi için hem de evsel kullanım için gayet yeterli. Güneşten enerji üretimi uzun süredir devletin de gündeminde 2023 yılında açılması beklenilen Konya Karatay Güneş Enerjisi Santrali yıllık 3 bin megavat üretimle bu konuda ciddi bir katma değer sağlayacak. Ancak bu konuda adım atacak olan sadece kamu kuruluşları değil, bizler de evimizin güneş enerjisi potansiyelini ölçtürerek evlerimizde bu sonsuz enerji kaynağından faydalanabiliriz. Kış aylarında bile güneş alan şehirlerimiz ve kendini kısa sürede amorti eden yatırımlarla güneş enerjisini evlerimizde de kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Elektriğimizin yüzde 16'sını güneş ve rüzgar enerjisi karşılıyor"

Elektrik üretimimizin yenilenebilir kaynaklara yöneldiğini ancak bu konuda daha yapılacak çok şey olduğunu ifade eden Şakacı, "Türkiye elektriğinin yüzde 16 ila 17'sini yenilenebilir enerji kaynakları olan güneş ve rüzgar enerjisinden karşılıyor. Bu oranın önemli bir bölümü rüzgar enerjisi oluşturuyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı son 20 yılda katlanarak artsa da geldiği nokta henüz tatmin edici değil. Bu konuda hem kamu kuruluşlarının hem de biz enerji firmalarının atacağı çok adım var" dedi. - İSTANBUL

Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız
Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız
Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız

Yenilenebilir Enerji, İş Adamı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yenilenebilir enerji potansiyelinde Avrupa'da ilk sıradayız' - Son Dakika Ekonomi


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