Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanma telaşı yatırımlarda rekor getirdi - Son Dakika

Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanma telaşı yatırımlarda rekor getirdi

30.11.2020 11:07
Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanma telaşı yatırımlarda rekor getirdi, System.String[]

Yatırımcıların, son kez uygulanacak 10 yıl süreli döviz bazlı yenilenebilir enerji teşvikinden faydalanabilmek için projelerini hızlandırmasıyla kasım sonu itibarıyla devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücü 4 bin 200 megavatı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yatırımcıların, son kez uygulanacak 10 yıl süreli döviz bazlı yenilenebilir enerji teşvikinden faydalanabilmek için projelerini hızlandırmasıyla kasım sonu itibarıyla devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücü 4 bin 200 megavatı aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu çerçevede verilen alım garantisi, elektrik üretim santralinin devreye girdiği tarihten itibaren 10 yıl, yerli aksam desteği ise 5 yıl boyunca sağlanıyor.

Öte yandan, YEKDEM mekanizması için başvuruların bu yıl sonu itibarıyla sona ereceği ve 2 Kasım'a kadar en az bir elektrik üretim ünitesi devreye alınan santrallerin teşvikten yararlanabileceği açıklanmıştı. Bu süre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

Yatırımcıların devam eden projelerini en kısa sürede bitirmeye yoğunlaşmasıyla yenilenebilir enerjide devreye giren kapasite kasımda 4 bin 200 megavatı aşarak rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu kapasitenin yaklaşık 2 bin 500 megavatını hidroelektrik, 912 megavatını rüzgar, 500 megavatını güneş, 184 megavatını biyokütle ve 128 megavatını jeotermal santralleri oluşturdu.

YEKDEM kapsamında 30 Haziran 2021'e kadar devreye giren santrallerin teşvik hakkı 1 Ocak 2022'de başlayacak ve 31 Aralık 2030'da sona erecek.

Yenilenebilir enerji toplam kapasitenin yarısını geçti

Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girecek santrallerin mevcut döviz bazlı fiyatlardan 10 yıl süreyle faydalanacak olmasının yatırımların hızını artırdığını ifade etti.

Ercömert, 1 Ocak-30 Haziran arasında ilk defa devreye girecek santrallerin mevcut fiyatlardan üretim yapma süresinin 31 Aralık 2030'da tamamlanmasının yatırımcılara hız verdiğini ve bunun enerji sektörüne canlılık getirdiğini söyledi.

Ercömert, 30 Haziran'dan sonra devreye girecek santraller için teşvik mekanizmasının henüz belli olmamasının da yatırımcıların portföylerini en kısa sürede tamamlama gayretine girmelerine neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz bundan kazançlı çıktı. Bu ay itibarıyla devreye alınan yenilenebilir enerji kurulu gücü rekor seviyede gerçekleşti. Bu artış, ülkemizin son yıllardaki en büyük yenilenebilir enerji atağıdır. Ülkemizin yenilenebilir enerji kurulu gücü toplam kapasitesinin yüzde 50'sini geçti. Günümüz itibarıyla yenilenebilir enerji kurulu gücümüz 48 bin 500 megavata ulaştı. Bu kapasitenin 2021'in ilk yarısında 50 bin megavatı geçmesini bekliyoruz. Bugün itibarıyla 95 bin megavatın üzerine çıkan toplam kurulu gücümüzde ise artık ilk hedef 100 bin megavatın aşılması. Yerli aksam teşviki kapsamında birçok santralde türbinler ve ekipmanların yerli olarak imal edilmesiyle milli sanayimiz de kazandı."

Yenilenebilir Enerji, Haziran, Enerji, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir enerji teşvikinden yararlanma telaşı yatırımlarda rekor getirdi - Son Dakika Ekonomi


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