Son Dakika Haberleri: "Yenilenebilir enerji, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor"
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"Yenilenebilir enerji, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor"

1 saat önce

EEL Events Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor.

EEL Events Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar, " Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Türkiye'nin bu alanda büyüyen bir piyasa olması ve coğrafi konumu çok büyük bir etken" dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:01 
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