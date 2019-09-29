"Yenilenebilir enerji, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor"

EEL Events Kıdemli Proje Yöneticisi Emine Azed Acar, " Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörü, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruyor. Türkiye'nin bu alanda büyüyen bir piyasa olması ve coğrafi konumu çok büyük bir etken" dedi.