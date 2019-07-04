'Yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada'
1 saat önce
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa'da Türkiye üçüncü sırada.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:57
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol
, "Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa
'da Türkiye
üçüncü sırada. Bu muazzam bir şey" dedi.
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