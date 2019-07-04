Son Dakika Haberleri: 'Yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada'
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'Yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada'

1 saat önce

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa'da Türkiye üçüncü sırada.

'Yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa’da Türkiye üçüncü sırada', System.String[]
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, "Son 5 yıl içerisinde yenilenebilir enerjide kurulu güç artışında Avrupa'da Türkiye üçüncü sırada. Bu muazzam bir şey" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:57 
Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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