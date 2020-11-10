Yenilenebilir enerjide salgına rağmen rekor büyüme - Son Dakika

Yenilenebilir enerjide salgına rağmen rekor büyüme

10.11.2020 09:01
Yenilenebilir enerjide salgına rağmen rekor büyüme, System.String[]

Dünyada bu yıl yenilenebilir enerji, devreye alınan 198 gigavatlık yeni kapasiteyle Kovid-19'a rağmen yüzde 4 artışla rekor büyümeye imza atacak.

Dünyada bu yıl yenilenebilir enerji, devreye alınan 198 gigavatlık yeni kapasiteyle Kovid-19'a rağmen yüzde 4 artışla rekor büyümeye imza atacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji 2020 Raporu'na göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle petrol, doğal gaz ve kömür sektörlerinde yatırımların gerilemesine rağmen yenilenebilir enerji kaynakları büyümeye devam ediyor.

Bu yıl devreye giren yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıla göre yüzde 4 artışla 198 gigavat seviyesinde gerçekleşecek. Söz konusu kapasite bu yıl devreye giren toplam elektrik kapasitesinin yüzde 90'ını oluştururken, güneş enerjisi 107 gigavatla en fazla kapasitenin devreye alındığı yenilenebilir kaynak olacak.

Bu yılki artışla, dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 2 bin 888 gigavata ulaşacak. Bu yıl itibarıyla dünyadaki toplam hidroelektrik kapasitesi 1324 gigavata, güneş enerjisi kapasitesi 710 ve rüzgar enerjisi kapasitesi de 655 gigavata yükselecek. Kalan 199 gigavatlık kapasite ise deniz üstü rüzgar, biyokütle, jeotermal ve diğer kaynaklardan oluşacak.

Küresel enerji talebinde bu yıl yüzde 5 ile İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük düşüş görülürken, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi bu yıl 2019'a göre yüzde 7 artacak.

Yenilenebilir enerjideki büyüme gelecek yıl da devam edecek. Yenilenebilir enerjide 2021'de devreye girecek ilave kapasite yüzde 10 büyümeyle son 6 yılın büyük artışı olarak kayıtlara geçecek.

Gelecek yıl devreye alınacağı öngörülen yaklaşık 218 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinde, Hindistan ve Avrupa Birliği itici güç olacak. Bu dönemde dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 3 bin 106 gigavata ulaşacak.

Güneş enerjisi yeni rekorlarla büyüyecek

IEA raporuna göre, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışın sürmesi için politika yapıcıların bu kaynakları destekleyici adımlar atmaya devam etmesi gerekirken, bazı ülkelerde teşviklerin sona ermesi ve ortaya çıkan belirsizlikler sonucunda 2022'de devreye girecek yenilenebilir enerji kapasitesinde küçük bir düşüş görülecek. Bu dönemde devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi yaklaşık 215 gigavat seviyesinde gerçekleşecek.

Güneş en fazla kapasite artışı görülen yenilenebilir enerji kaynağı olacak. Güneş enerjisinde 2022'de devreye alınan kapasite 150 gigavata ulaşarak son üç yılda yaklaşık yüzde 40 büyüme gösteren kaynak haline gelecek.

Gelecek 5 yıl içinde yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüş sürecek. Bu düşüşün etkisiyle, dünyadaki toplam rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi 2023'te dünyadaki toplam doğal gaz kapasitesini, 2024'te de toplam kömür kapasitesini aşacak.

Kömürü tahtından edecek

IEA Başkanı Dr. Fatih Birol, yaptığı değerlendirmede, yenilenebilir enerji kaynaklarının salgın nedeniyle ortaya çıkan zorlukları aştığını belirerek, "Diğer kaynaklarda salgına karşı mücadele verirken, yenilenebilir enerji güçlü bir büyüme gösteriyor. Sektördeki direnç ve olumlu eğilim, yatırımcıların güçlü iştahına da yansıyor ve gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarında devam eden kapasite büyümesiyle daha parlak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının salgına karşı dirençli olduğunu fakat politika belirsizliklerine karşı aynı direnci gösteremeyeceğini aktaran Birol, şunları kaydetti:

"2025'te, yenilenebilir enerji dünyadaki en büyük elektrik üretim kaynağı haline gelecek ve kömürün son 50 yıllık konumunu elinden alacak. Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın elektriğinin üçte birini karşılaması beklenirken, toplam kapasiteleri ise Çin'in bugünkü elektrik kapasitesinin 2 katına ulaşacak."

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir enerjide salgına rağmen rekor büyüme - Son Dakika Ekonomi


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