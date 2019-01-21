Son Dakika Haberleri: Yenilenebilir enerjide ülkeler "ihtiyatlı" davranıyor

Yenilenebilir enerjide ülkeler "ihtiyatlı" davranıyor

1 saat önce

Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ni yayımlayan EY, temiz enerjide önde gelen ülkelerin jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Yenilenebilir enerjide ülkeler
Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ni yayımlayan EY, temiz enerjide önde gelen ülkelerin jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:15 

Ekonomi
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