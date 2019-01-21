Yenilenebilir enerjide ülkeler "ihtiyatlı" davranıyor
1 saat önce
Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ni yayımlayan EY, temiz enerjide önde gelen ülkelerin jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ifade etti.
Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi'ni yayımlayan EY, temiz enerjide önde gelen ülkelerin jeopolitik belirsizlikler ve teknolojik dönüşüm dolayısıyla ihtiyatlı bir tutum sergilediğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:15
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