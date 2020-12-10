Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı - Son Dakika

Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı

10.12.2020 12:45
Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı, System.String[]

Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için 2021'de yerli katkı ilave fiyatından yararlanacaklar için başvuru süresi 21 Aralık'a uzatıldı.

Yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için 2021'de yerli katkı ilave fiyatından yararlanacaklar için başvuru süresi 21 Aralık'a uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yenilenebilir enerji üretiminde yerli aksamın desteklenmesi için 2021'de yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak üzere yapılması gereken ve son tarihin 16 Ekim olarak belirlendiği başvuru süresi 21 Aralık'a kadar uzatıldı.

Bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde başvuruya ait belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 28 Aralık'a kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirilecek.

Bu tesislerin 21 Aralık'tan sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerinin olması durumunda, başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin gerekli belgeler 1 Ağustos'a kadar bakanlık ve/veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, söz konusu işletmeler yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak.

Yönetmelik değişikliğiyle, 30 Haziran 2021'den önce işletmeye girecek tesisler için başvuru tarihleri de düzenlendi.

Buna göre, bu tesisler için yapılacak başvurulara ilişkin gerekli belgeler, 1 Ağustos 2021'e kadar bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak.

Yapılan inceleme neticesinde belirlenen yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim 2021'e kadar EPDK'ye ve başvuru sahibine bildirilecek. Bu tesislere ilişkin 30 Haziran 2021'den sonra kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda, başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin gereken belgeler 1 Ağustos'a kadar bakanlık ve/veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, söz konusu işletmeler yerli katkı ilave fiyatından yararlandırılmayacak.

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir enerjide yerli aksamın desteklenmesine ilişkin katkı başvurularında süre uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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