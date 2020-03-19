Yenilenebilir enerjiye şubatta 3,3 milyar liralık destek - Son Dakika
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Yenilenebilir enerjiye şubatta 3,3 milyar liralık destek

13 dakika önce

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere şubatta 3,3 milyar liralık destek sağlandı.

Yenilenebilir enerjiye şubatta 3,3 milyar liralık destek, System.String[]

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere şubatta 3,3 milyar liralık destek sağlandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubatta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

Söz konusu santrallere geçen ay toplam 3 milyar 321 milyon 635 bin 115 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 464 milyon 393 bin 844 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller şubatta toplam 6 milyon 319 bin 504 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 5 milyon 732 bin 801 megavatsaatini lisanslı elektrik üretim, 586 bin 703 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine, rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik veriliyor. Bu teşvikler yerli ekipman kullanımına göre ufak çapta değişiklikler gösterebiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:02 Kaynak: AA

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